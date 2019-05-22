На Алтае подтопило село Чарышское

В Алтайском крае отмечается подъем уровня воды в реке Чарыш и подтопление приусадебных участков.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подъем уровня воды (в частности, в районе села Чарышское) произошел из-за сильных осадков в Республике Алтай.

- Критическая отметка Чарыша составляет 180 сантиметров. При превышении происходит подтопление прибрежных территорий, - отмечают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. – По состоянию на 6 утра уровень воды гидропоста составлял 219 сантиметров. Сейчас подтоплены восемь приусадебных участков. Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы.

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Ситуация находится на контроле как самого ведомства, так и правительства Алтайского края. В районе введен режим повышенной готовности, все службы привлечены к подготовительной работе. Спасатели главка готовы к возможным аварийно-спасательным работам.

- В район отправлены 20 человек и четыре плавсредства, - отмечают в ГУ МЧС России.

Подтопление в селе ЧарышскоеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели проводят мониторинг ситуации, общаются с населением и доводят до них информацию. На случай экстренной эвакуации уже готовы пункты временного размещения. Особое внимание уделено жителям прибрежной зоны. Они готовы к любому развитию ситуации.

Помимо этого у села Карпово 2-е Краснощековского района возможно достижение опасной отметки (375 см). Это приведет к подтоплению прибрежных территорий.

Напомним, в Главном управлении работает «телефон доверия», где можно получить всю информацию о паводке в Алтайском крае: 8-(3852)-65-82-19.