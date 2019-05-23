Паводковая волна продвигается по территории Алтайского края

23 Май 09:36 2019-05-23T09:36:48+03:00

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ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает об осложнении паводковой ситуации. В ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровней воды в Катуни, сообщили в пресс-центре регионального управления.

В связи с подъемом уровня воды возможно подтопление прибрежных территорий. Спасатели организовали регулярное информирование населения о складывающейся обстановке. Все необходимые силы и средства готовы к реагированию.

Утром 23 мая в райцентре Чарышское паводковая ситуация стабилизировалась, уровень воды упал. В населенном пункте подтопленными пока остаются 11 приусадебных участков.

Важные советы от МЧС:

- следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;

- примите к сведению и выполняйте все требования местных властей;

- отключите газ, электричество;

- погасите огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

- закройте окна и двери или даже забейте их досками;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

- подготовьтесь к эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU