Паводковая волна продвигается по территории Алтайского края
ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждает об осложнении паводковой ситуации. В ближайшие сутки-двое продолжится подъем уровней воды в Катуни, сообщили в пресс-центре регионального управления.
В связи с подъемом уровня воды возможно подтопление прибрежных территорий. Спасатели организовали регулярное информирование населения о складывающейся обстановке. Все необходимые силы и средства готовы к реагированию.
Утром 23 мая в райцентре Чарышское паводковая ситуация стабилизировалась, уровень воды упал. В населенном пункте подтопленными пока остаются 11 приусадебных участков.
Важные советы от МЧС:
- следите за информацией в местных СМИ о развитии паводковой ситуации;
- примите к сведению и выполняйте все требования местных властей;
- отключите газ, электричество;
- погасите огонь в горящих печах;
- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- закройте окна и двери или даже забейте их досками;
- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
- подготовьтесь к эвакуации.
ИСТОЧНИК KP.RU