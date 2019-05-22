На реке Чарыш стабилизировалась паводковая ситуация

22 Май 16:34 2019-05-22T16:34:56+03:00

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В ночь на среду, 22 мая, в реке Чарыш поднялась вода и затопила приусадебные участки. Произошло это из-за сильных осадков, которые прошли в Республике Алтай. На место немедленно выдвинулись спасатели. Около 15 часов дня ситуация в райцентре Чарышское и Красном Партизане стабилизировалась. Подтопленными остаются 44 приусадебных участка и 12 домов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Чарышском районе введен режим повышенной готовности, все службы муниципальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации привлечены к работе. В работе задействованы 65 человек, 17 единиц техники, четыре плавсредства.

Вместе с тем, предстоящей ночью погода на территории региона испортится. Ночью в северных районах температура опустится до 0…-2 градусов, днем в большинстве районах умеренный, местами небольшой, в предгорьях сильный дождь, гроза, град.

ИСТОЧНИК KP.RU