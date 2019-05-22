2019-05-22T13:31:49+03:00
Общество

Заморозки, грозы и град ожидаются в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Заморозки, грозы и град ожидаются в Алтайском краеЗаморозки, грозы и град ожидаются в Алтайском краеФото: Дарья САВЕНКО
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Жители Алтайского края не могут дождаться теплой и солнечной погоды, которая продлилась бы дольше недели. В ближайшие дни синоптики и вообще прогнозируют заморозки.

Так, в ночь на 23 мая температура по Алтайскому краю опустится до +2…+7 градусов, местами в северных районах столбик термометра и вовсе покажет 0…-2. Днем ожидается +12…+17, в большинстве районах умеренный, местами небольшой, в предгорьях сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-20.

В Барнауле ночью температура опустится до +4…+6 градусов, днем поднимутся до +13…+15. Умеренный дождь, ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 5-10, порывы до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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