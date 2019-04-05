Ребенок разбил голову в Барнауле при падении с трибуны ледовой арены «Динамо»

Пятилетний мальчик получил серьезные травмы после падения с трибуны барнаульской Карандин-Арены «Динамо». ЧП произошло накануне, 4 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/701361" frameborder="0"></iframe> Падение ребенка на хоккейном матче в Барнауле..Видео предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. В связи с тем, что в спорткомплексе велись ремонтные работы, с трибун убрали стеклянное ограждение.

В результате падения мальчик получил травму головы. На «скорой помощи» его увезли в городскую больницу №1.

В сообществе «Инцидент Барнаул» пишут, что «скорую помощь» пришлось ждать около 40 минут. По неподтвержденной информации первая машина «неотложки», которая выехала во дворец, сломалась в пути. По некоторым данным, мальчику сделали операцию и сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

– Собственника под суд! С компенсацией, но не разовой, а в течение длительного срока! Травма очень серьезная, неизвестно, какие последствия могут быть в дальнейшем... Бедный малыш, скорейшего выздоровления, – написала в комментариях к сообщению в паблике «Инцидент Барнаул» Евгения Резник.

– С ограждением все понятно, понесет ответственность собственник учреждения, мамаша то где была? – задалась вопросом Юлия Климова.

Тем временем ситуацию прокомментировал управляющий директор ЛДС Карандин – Арена «Динамо» Максим Ничаев:

– Мы сожалеем о случившемся инциденте, связанным с падением мальчика с трибуны, во время матча любительских команд. Сейчас ребенок находится в больнице. Взаимодействуем с его родителями. По прогнозам врачей, все с мальчиком будет в порядке. Мы будем поддерживать контакт с семьей, разберемся в ситуации и ответим на вопрос: «почему строительные работы по переносу ограждений от первого ряда сидений оказались должным образом не обозначены запрещающими проход лентами?». Сейчас самое главное, чтобы ребенок быстрее поправился!

В региональном СУСКе заявили, что в рамках уголовного дела следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также проверить условия оказания услуг в спортивном учреждении на предмет соответствия требованиям безопасности. Расследование продолжается.