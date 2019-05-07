Хоккейный клуб «Алтай» прекращает свое существование

Главная хоккейная команда Алтайского края «Алтай» этой весной официально прекращает свое существование. С нового сезона это будет другой клуб.

Ребрендинг

Об этом накануне во время пресс-конференции сообщили в министерстве спорта региона. По словам представителей клуба, ребрендинг ждет команду мастеров по всем фронтам. Первое – это юридический статус. Новая форма правления – Автономная некоммерческая организация с тремя учредителями – обществом «Динамо», КАУ ХК «Алтай» и ИП Дроздов. Все вместе они решили для начала поменять название.

- Дебатов было много, но мы пришли к общему мнению, что новая команда будет называться «Динамо-Алтай», - сразу огорошил врио директора хоккейного клуба «Алтай» Руслан Чайкин.

Спорили между собой и болельщики. Причем часть выступала за то, чтобы клубу оставили прежнее «имя» «Алтай», кто-то ностальгировал по «Мотору», но новое руководство решило поступить по-своему.

- Действительно, у нас было три основных варианта: «Мотор», «Алтай» и «Динамо–Алтай». Мы решили остановиться на третьем варианте, - объясняет Михаил Дроздов, руководитель ХК «Динамо-Алтай». - Почему не «Мотор»? Это бренд несуществующего ныне завода. Именно он нес на себе бремя правления клубом и финансирование команды. А мы хотели сделать команду максимально доступной народу и бизнес-партнерам, которые могут поддержать команду. Наша цель – развить Алтайский край во всех направлениях. Слово «Динамо» позволяет выйти немного на другой уровень. Это означает федеральную связь и другие привилегии. Бренду «Динамо» в этом году исполнилось 96 лет. Слово «Динамо-Алтай» дает посыл деловому сообществу, что здесь есть контроль всей бюджетной и внебюджетной составляющей. К нему больший индекс доверия. К тому же мы хотим, чтобы Барнаул стал узнаваемым городом России. Хоккей может быть одним из импульсов в этом развитии.

Раз ребрендинг, значит, поменяется все: эмблема, цветовое оформление игровой формы и даже внутреннее убранство Дворца спорта, талисман… Будут и еще какие-то новшества, правда о них нынешнее руководство умолчало, мол «ждите начала сезона».

Между тем, выбор названия удивил и журналистов. Ведь в Барнауле уже есть хоккейная команда «Динамо-Алтай», правда студенческая. На вопрос о том, не будет ли путаницы, руководство уверенно заявило, что нет. К слову, в целом это будет третий клуб с аналогичным названием. Есть еще футбольное «Динамо-Алтай» и играют там ампутанты.

Бюджет и цели

Министр спорта Алексей Перфильев подтвердил увеличение госбюджета клуба с 35 миллионов до 55. Михаил Дроздов добавит еще десять миллионов. Еще около десяти миллионов планируют выручить с продажи билетов. Насколько это будет реально – покажет время.

- Этот бюджет сопоставим с бюджетами команд, которые борются за медали, - отмечает министр спорта. – Для нас это одна из трех главных целей сезона.

Остальные две – это вернуть зрителей на хоккей и привести в достойное состояние Дворец зрелищ и спорта, а также найти общие точки соприкосновения с бизнесом.

Кстати, спортивная цель на сезон – быть как минимум в призерах, правда если не получится, то с кого спрашивать – тоже до конца не ясно. Учредителя-то три, так что, по словам Перфильева, по сути, ответственность несет минспорт.

С тренерским штабом тоже до конца не ясно. Пока что на должность главного назначен Александр Усачев. При этом он же руководит студенческим «Динамо». Как специалист будет разрываться между командами – открытый вопрос. Но сам Усачев дал понять, что расставаться со своими прежними подопечными не планирует. Что же касается мастеров, то первые сборы у них назначены на июль. Где именно будут проходить тренировки, пока не решено. Прорабатываются несколько вариантов.

А вот в вопросе преемственности участники пресс-конференции не сошлись в едином мнении. Одни считают, что уровень игроков-студентов не дотягивает до уровня команды первенства ВХЛ. Другие же несколько раз осеклись и все же заявили, что команда-мастеров будет служить для них ориентиром и что туда можно будет попасть, пусть даже в 4-5-е звено.

Дворец зрелищ и спортаФото: Олег УКЛАДОВ

Дворец спорта

Дворец зрелищ и спорта тоже ждет ребрендинг. Новый владелец спортсооружения бизнесмен Михаил Дроздов решил и тут рубить с плеча. Теперь это официально «Титов Арена». По словам предпринимателя, грандиозные перемены будут и в самом здании.

- Основные цвета «Динамо» - это синий и белый. Мы пришли к решению, что фасады будут темно-синие. Также будут использоваться белый и серый цвета. Сейчас мы полностью меняем всю инженерную систему: холодильное оборудование, электроснабжение, газоснабжение, вентиляцию, светодиодное освещение, отопление, - рассказывает Михаил Дроздов. – Уже вынесен весь мусор, сняты потолки, покрашены пожаробезопасной краской. Борта ледовой площадки будут новые и окантовка будет окрашена в красный цвет. Это сделано для того чтобы игроки могли четко видеть границы поля.

Кстати, фасады здания будут отделаны сэндвич-панелями, а со стороны проспекта Социалистического появится мультимедийный экран размером 12х8 метров, где будут транслировать матчи и счет на табло. В центре арены установят куб, где для повторов интересных моментов, так что по факту табло в привычном виде больше не будет. Его место займут кресла для зрителей. Благодаря эргономичному размещению болельщиков, число мест должно увеличиться примерно до четырех тысяч. Сами кресла будут мягкими. Еще три ряда пустят перед бортами. Так что гости матчей станут еще ближе к спортсменам. Также будут оборудованы шесть раздевалок: четыре «скользящих» и две – основных – для главной команды и гостевой.

- А еще во дворце появится детская зона для молодых родителей, которые смогут оставить там своих детей с няней, а сами отправятся смотреть хоккей, - добавляет Михаил Дроздов.

По словам владельца «Титов Арены», все работы они планируют завершить к октябрю, так как в начале месяца там должен состояться международный студенческий турнир по хоккею «Ice Hockey Challenge». Но для себя обозначили более точную дату – 15 сентября. Остальное время для запаса.