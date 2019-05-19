Пропавшую семилетнюю девочку из Бийска нашли

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-19T10:01:02+03:00

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Девочку, пропавшую в Бийске 17 мая, нашли живой и невредимой.

Напомним, сегодня стало известно, что в наукограде пропал ребенок. Девочка ушла в неизвестном направлении еще в пятницу, 17 мая. Сразу же начались ее поиски.

Как сообщает «Бийский рабочий», к делу подключились волонтеры местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Оказывается, девочка была найдена через несколько часов целой и невредимой. Где находился ребенок – неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU