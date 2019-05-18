Массовая драка произошла в поезде на Алтае

В Алтайском крае в электричке произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». ЧП произошло в субботу, 18 мая, около 12.00.

- В вагоне электропоезда номер 6007 сообщением Черепаново-Барнаул произошла массовая драка с участием порядка 20 человек. Весь вагон был в крови. Движение поезда не останавливалось, - пишет паблик.

Позже стало известно, что в беспорядке участвовали 14 человек.

- Конфликт произошел между пассажирами. В настоящее время в дежурную часть в Барнауле доставлены 12 человек, еще двое сошли на другой станции, их личности устанавливаются. Пассажиры находятся в состоянии явного алкогольного опьянения, их отправят на медицинское освидетельствование. Участники конфликта не пострадали – никому из них не потребовалась помощь врачей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному Округу.