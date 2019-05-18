На Алтае для водителей провели экспресс-курсы реабилитации

СЕГОДНЯ 11:24 2019-05-18T11:25:05+03:00

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В Барнауле на базе регионального отделения автошколы ДОСААФ впервые прошли «Экспресс-курсы реабилитации водителей».

Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края. На мероприятие были приглашены автовладельцы возрастной категории от 60 лет и старше. Это связано с тем, что некоторые водители, в основном люди пожилого возраста, зимой предпочитают не садиться за руль автомобиля. Выезжая весной из гаража и вновь попадая в интенсивный поток транспортных средств, некоторые из них теряются и испытывают дискомфорт.

В программу курсов вошла теоретическая подготовка по Правилам дорожного движения. Мастера производственного обучения и инструкторы автошколы довели до них необходимую информацию.

Медработник дал рекомендации участникам курсов о противопоказаниях применения медицинских препаратов при управлении транспортными средствами, а психолог рассказала, как нужно себя вести в сложных дорожных ситуациях.

Госавтоинспекторы познакомили слушателей с изменениями в законодательстве, с правилами оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников ГИБДД по европротоколу, а также об использовании государственных услуг в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU