2019-05-19T06:03:15+03:00
Происшествия

В Бийске уже два дня ищут семилетнюю девочку

Ребенок ушел в неизвестном направлении еще 17 мая
Дарья САВЕНКО
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Анастасия Дмитриева.Анастасия Дмитриева.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Бийске ведутся поиски семилетней Анастасии Дмитриевой.

Как сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт-Алтай», в пятницу, 17 мая, девочка ушла в неизвестном направлении из дома в Бийске. До настоящего момента неизвестно, где находится ребенок.

Приметы

Рост девочки 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, карие глаза.

Одежда

Ребенок был одет в фиолетово-розовую куртку с фиолетовыми вставками, зелёные штаны, синие ботинки, розовую шапку с помпоном.

Как помочь

Всех, кто видел Настю с 17 мая или знает, где она находится сейчас, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 5451 или 112. Также необходима помощь добровольцев – людей, которые смогут пройти по Бийску и развесить объявления, а также принять непосредственное участие в поиске на определенной местности. Все неравнодушные могут обратиться по вышеуказанным номерам.

Кстати

Посмотреть ориентировки людей, которые пропали в Алтайском крае, можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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