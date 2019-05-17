Алтайский министр спорта предложил по вечерам перекрывать проспект Ленина
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев предложил перекрывать автомобильное движение по проспекту Ленина для ночных прогулок. Барнаульцы положительно встретили данную идею.
Как пишет министр в своем профиле в Instagram, улицу можно «перекрывать вечерами (19:30-05:00) по пятницам-воскресеньям для того, чтобы можно было гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, заниматься физкультурой. Будут выступать уличные музыканты, появится место для общения, прогулок».
Кроме того, министр отметил, что это позволит сократить количество ДТП в ночное время и не допустить трагедий (кстати, у Алексея Перфильева в громком ДТП с BMW X6 на пр. Ленина погибли родственники - племянница и ее маленькая дочь).
- Так ведь делают в Европе, во многих городах России (например, Краснодар - улица Красная, Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Перекрывать проспект Ленина от площади Октября до улицы Мало-Тобольской, с переездами по Партизанской и Гоголя, - добавил министр спорта.
В комментариях люди отметили, что это хорошая идея. Но нашлись и те, кто выступил против из-за угрозы осложнения ситуации на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU