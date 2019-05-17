2019-05-17T14:46:28+03:00
Общество

Алтайский министр спорта предложил по вечерам перекрывать проспект Ленина

Барнаульцы положительно встретили данную идею
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Проспект Ленина предложили перекрывать по вечерамПроспект Ленина предложили перекрывать по вечерамФото: Олег УКЛАДОВ
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Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев предложил перекрывать автомобильное движение по проспекту Ленина для ночных прогулок. Барнаульцы положительно встретили данную идею.

Как пишет министр в своем профиле в Instagram, улицу можно «перекрывать вечерами (19:30-05:00) по пятницам-воскресеньям для того, чтобы можно было гулять с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, заниматься физкультурой. Будут выступать уличные музыканты, появится место для общения, прогулок».

Кроме того, министр отметил, что это позволит сократить количество ДТП в ночное время и не допустить трагедий (кстати, у Алексея Перфильева в громком ДТП с BMW X6 на пр. Ленина погибли родственники - племянница и ее маленькая дочь).

- Так ведь делают в Европе, во многих городах России (например, Краснодар - улица Красная, Москва, Санкт-Петербург, Сочи). Перекрывать проспект Ленина от площади Октября до улицы Мало-Тобольской, с переездами по Партизанской и Гоголя, - добавил министр спорта.

В комментариях люди отметили, что это хорошая идея. Но нашлись и те, кто выступил против из-за угрозы осложнения ситуации на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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