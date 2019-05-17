25 ветеранов Алтайского края получат новое жилье

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-17T11:19:02+03:00

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Более 30 млн рублей направят на новое жилье ветеранам Алтайского края. Эти деньги выделили из федерального бюджета, и они являются последним траншем для региона в 2019 году.

Эти средства позволят купить жилье 25 ветеранам Великой Отечественной Войны из разных городов и районов Алтайского края.

Справка КП

Всего в 2010 - 2019 годах в Алтайском крае жильем обеспечены 7873 ветерана Великой Отечественной войны, вставшие на учет после 1 марта 2005 года. На эти цели направлено более 7,7 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU