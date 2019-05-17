2019-05-17T05:04:27+03:00
Общество

В Алтайском крае изменится система оплаты труда учителей

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае усовершенствуют систему оплаты труда педагогов. Согласно проекту, который обсудили на заседании в региональном мионбре, зарплата будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат. Кроме того, увеличится гарантированная часть, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам начальника отдела экономики образования министерства образования и науки Алтайского края Гульнары Тухватуллиной, если раньше при расчете зарплаты учитывалась наполняемость в каждом классе, то теперь расчет будет проводиться на основе средней наполняемости (более 14 человек). Это позволит защитить малокомплектные школы.

Также учителям сохранят коэффициенты за специфику работы, добавят выплаты за реализацию углубленных программ учебных предметов.

- При уходе от «ученико-часа» те, кто был наиболее близко к МРОТ, получат наибольшее повышение, оно не колоссальное, но это первый шаг. Важно, чтобы не было вопросов у тех, у кого заработная плата не изменится. У нас не было цели повысить всем заработную плату. Понимая возможности нашего бюджета, мы сразу разделили задачи: одна из них - изменить систему оплаты труда, сделать ее более совершенной, вторая - работать над ее повышением. Также мы не стали охватывать все категории, сейчас речь идет только об учителях, - сказал председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев.

После обсуждения проекта в документ будут внесены корректировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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