2019-05-16T06:42:29+03:00
Экономика

Бюджетникам Алтайского края поднимут зарплату

На эти цели выделят более 1,5 млрд рублей
Дарья САВЕНКО
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На эти цели выделят более 1,5 млрд рублей.На эти цели выделят более 1,5 млрд рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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1 миллиард 575 тысяч рублей направят на повышение заработной платы бюджетникам Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минфина, соответствующую поправку в бюджет Алтайского края внес губернатор Виктор Томенко. На эти цели планируется дополнительно направить 1 миллиард 575 миллионов рублей, в том числе 625 миллионов рублей - на увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений.

Правда, распространяться повышение зарплаты будет на бюджетников, которые попадают под действие указов Президента России от 7 мая 2012 года, и работникам, получающим зарплату на уровне МРОТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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