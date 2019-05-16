Бюджетникам Алтайского края поднимут зарплату
1 миллиард 575 тысяч рублей направят на повышение заработной платы бюджетникам Алтайского края.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минфина, соответствующую поправку в бюджет Алтайского края внес губернатор Виктор Томенко. На эти цели планируется дополнительно направить 1 миллиард 575 миллионов рублей, в том числе 625 миллионов рублей - на увеличение объема субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений.
Правда, распространяться повышение зарплаты будет на бюджетников, которые попадают под действие указов Президента России от 7 мая 2012 года, и работникам, получающим зарплату на уровне МРОТ.
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ИСТОЧНИК KP.RU