Мария Бутина хочет обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-16T08:36:07+03:00

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Уроженка Барнаула, Мария Бутина, подала апелляцию на приговор, который ей вынесли 26 апреля в суде в США. Об это сообщает «МК на Алтае».

Сейчас адвокат Марии Бутиной скептически оценивает перспективы смягчения наказания, но он считает, что это может стать полезным прецедентом в будущем.

Так 26 апреля в зале суда в США девушке огласили приговор. Марию приговорили к 18 месяцам заключения в американской тюрьме. С учетом уже проведенных месяцев за решеткой девушку должны освободить 5 ноября 2019 года. А после сразу депортировать в Россию.

Напомним, девушку задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. Бутину обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Позже уроженка Барнаула признала себя виновной в сговоре для нанесения вреда США.

К слову, до оглашения приговора девушка озвучила свое желание вернуться в Барнаул к своей семье. Мария до последнего надеялась на скорое освобождение.

ИСТОЧНИК KP.RU