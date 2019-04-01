Арестованная в США Мария Бутина может вернуться домой в Барнаул в конце апреля

Жительница Барнаула Мария Бутина, которую 15 июля 2018 года задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже, в конце апреля может вернуться домой. Сейчас Мария находится в американской тюрьме, а ее адвокаты делают все возможное, чтобы суд зачел ей срок, проведенный под стражей. Если все пройдет гладко, то девушку депортируют в Россию и на 10 лет запретят въезд в США. Станет ли это возможным, решится на оглашении приговора суда, которое состоится 26 апреля.

А пока вся семья Бутиных отсчитывает дни до возможной встречи. Родители периодически общаются с Марией по телефону.

- Сейчас она чувствует себя нормально, находится в ожидании. Пока все развивается согласно стратегии адвокатов, - говорит отец девушки Валерий Бутин. - Сейчас ничего уже невозможно сделать, только ждать приговора. Если он будет положительным, согласно прогнозам адвокатов, то есть ей зачтут проведенный срок, то это одна ситуация. Если другие варианты… О них даже думать не хочется.

На вопрос о том, чем Мария будет заниматься после возвращения, ее отец ответил кратко:

- Знаете, ей сначала надо в себя прийти, все же 9,5 месяцев тюрьмы о чем-то говорят…

Напоминаем, в прошлом году в СМИ был опубликован документ, в котором указывалось, что Мария Бутина якобы работала на российского чиновника, находящегося под санкциями Америки. Также девушку обвинили в сговоре c целью работы агентом иностранного государства и попытках вмешательства в организации, имеющие влияние на американскую политику. За это в США жительнице Алтайского края может грозить до 5 лет тюрьмы.

Напомним, спустя некоторое время после задержания Бутина пошла на «сделку» со следствием, признав свою вину. В противном случае ей бы грозило до пяти лет тюрьмы.

Справка КП

Арестованная 29 - летняя Мария Бутина родилась в Барнауле. Девушка с отличием окончила Алтайский государственный университет по специальностям «педагогика» и «политология». В родном городе Марию знают как умную и амбициозную девушку. Несмотря на свой молодой возраст, она может похвастаться высокими должностями, которые занимала до ареста. Также в 2011 году Мария возглавила межрегиональную общественную организацию «Право на оружие».

В 2018 году Бутина получила степень магистра в Американском университете по специальности «международные отношения». В том же году жительница Алтайского края была арестована американскими спецслужбами в Вашингтоне. До сегодняшнего дня девушка находится в тюрьме США.

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