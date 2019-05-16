В Барнауле маршрут №73 продлят до остановки «Спартак-2»

СЕГОДНЯ 06:06 2019-05-16T06:24:46+03:00

Пока изменения будут действовать в тестовом режиме. Фото: предоставлено пресс-службой

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В столице Алтайского края трассу следования маршрута №73 продлят до остановки «Спартак-2». При этом изменения пока будут действовать в тестовом режиме.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, автобус маршрута №73 «улица Просторная – площадь Спартака» будет доезжать до остановки «ЛДП «Спартак-2» с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU