На алтайских трассах ограничат движение гражданского транспорта
В ближайшие дни, 16 и 17 мая в Алтайском крае будут введены ограничение на передвижение гражданского транспорта по федеральным трассам.
Это связано с прохождение колонн военных. Алтайская ГИБДД обращается к участникам дорожного движения с просьбой с пониманием отнестись к ситуации. Ограничение временное.
Так минувшей ночью с 3.40 до 6.40 был перекрыт участок на автодороге село Полковниково – автодорога Р-256 – населенный пункт Сибирский.
Также перекрытие намечено и в ночь с 16 на 17 мая. Так с 2.10 до 5.10 будет закрыт участок на автодороге населенный пункт Сибирский – автодорога Р-256 – населенный пункт Полковниково.
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ИСТОЧНИК KP.RU