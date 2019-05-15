2019-05-15T15:51:33+03:00
Общество

Дорожники приступят к ремонту проспекта Ленина ночью 18 мая

Дарья САВЕНКО
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Дорожники определились с датой начала ремонта центрального проспекта Барнаула. Начнутся масштабные работы в ночь с 17 на 18 мая.

Как рассказали в городской администрации, в первую очередь подрядная организация приступит к выполнению дорожных работ на участке от площади Баварина до улицы Димитрова. Фрезерование и укладка асфальта будет производиться ночью. Днем же планируется регулировать высотное положение люков, устанавливать и демонтировать бордюрные камни и т.д.

После завершения ремонта на этом участки, дорожники приступят к ремонту участка от площади Октября до улицы Северо-Западной.

Общая стоимость дорожных работ на центральном проспекте составит порядка 180 млн рублей. Закончить все работы подрядчику необходимо до конца августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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