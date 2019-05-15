На двух перекрестках в центре Барнаула отключили светофоры

15 Май 09:04 2019-05-15T09:04:40+03:00

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В среду, 15 мая, в центре Барнаула отключили светофоры на двух перекрестках.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, до 16:00 не будут работать светофоры на пересечениях улицы Челюскинцев с улицей Гоголя и с улицей Загородной.

Водителей просят быть внимательными при проезде этих участков.

В настоящий момент пробка образовалась по улице Гоголя от переулка Радищева до проспекта Красноармейского; по переулку Ядринцева от улицы Крупской до проспекта Строителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU