На двух перекрестках в центре Барнаула отключили светофоры
В среду, 15 мая, в центре Барнаула отключили светофоры на двух перекрестках.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, до 16:00 не будут работать светофоры на пересечениях улицы Челюскинцев с улицей Гоголя и с улицей Загородной.
Водителей просят быть внимательными при проезде этих участков.
В настоящий момент пробка образовалась по улице Гоголя от переулка Радищева до проспекта Красноармейского; по переулку Ядринцева от улицы Крупской до проспекта Строителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU