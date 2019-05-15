2019-05-15T04:50:04+03:00
Общество

В Барнауле десятки домов останутся без холодной воды 15 мая

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Причиной отключения холодной воды станут ремонтные работы на сетях.Причиной отключения холодной воды станут ремонтные работы на сетях.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 15 мая, в домах на нескольких улицах и в одном из поселков Барнаула отключат холодное водоснабжение.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 9.30 до 17.30 не будет поступать холодная вода в поселок Куета. Связано это с плановыми ремонтными работами по адресу: проезд Южный, 10/1.

Ремонт на сетях также станет и причиной отключения холодной воды по адресам:

- улица Короленко, 13;

- улица Пушкина, 1, 5-11, 2-24;

- улица Гоголя, 1-23, 6-24, 25, 28, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 15, 15а.

Работы будут проводиться на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко. Подачу воды ограничат с 19:00 15 мая до 06:00 16 мая.

Читайте также

Готовьте тазики: В Барнауле начались плановые отключения горячей воды

Лишившиеся воды "счастливчики" есть почти в каждом районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гейзер» с горячей водой забил из-под асфальта в Барнауле
Жительница Барнаула зарезала болтливого соседа
Виктор Томенко наградил победителей премии имени Степана Титова
Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 16 мая
Нарушения на 3,2 млрд рублей выявила Счетная палата Алтайского края
В Барнауле из-за ремонта теплосетей перекроют дороги
Сергей Шубенков готовится к старту на «Бриллиантовой лиге»
«Уральские авиалинии» продлили майскую распродажу
Предприятие по производству тротуарной плитки горело в Бийске
75 порывов выявлено с Барнауле с начала опрессовки
Муж угрожал жене шприцем с «ядом»
Сергей Дугин опроверг слухи о своем уходе
В самое сердце: На Алтае молодая девушка убила возлюбленного
27-летний мужчина обвиняется в развращении падчериц
Мария Бутина хочет обжаловать приговор
Следователи разыскивают свидетелей наезда внедорожника на пешехода
Во Власихе приступили к ремонту дорог
В Барнауле появится спортивная площадка за счет гранта администрации города
В Барнауле пройдет III форум медицинского добровольчества Алтайского края
Кованая карта Алтайского края украсит центр Барнаула