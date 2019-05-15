В Барнауле десятки домов останутся без холодной воды 15 мая

15 Май 04:31 2019-05-15T04:50:04+03:00

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В среду, 15 мая, в домах на нескольких улицах и в одном из поселков Барнаула отключат холодное водоснабжение.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с 9.30 до 17.30 не будет поступать холодная вода в поселок Куета. Связано это с плановыми ремонтными работами по адресу: проезд Южный, 10/1.

Ремонт на сетях также станет и причиной отключения холодной воды по адресам:

- улица Короленко, 13;

- улица Пушкина, 1, 5-11, 2-24;

- улица Гоголя, 1-23, 6-24, 25, 28, 29а, 30, 31, 32, 32а, 32б, 15, 15а.

Работы будут проводиться на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко. Подачу воды ограничат с 19:00 15 мая до 06:00 16 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU