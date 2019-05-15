В центре Барнаула проваливается асфальт

15 Май 08:23 2019-05-15T08:23:45+03:00

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В центре Барнаула, на пересечении улиц Папанинцев и Ядринцева, начал проваливаться асфальт. Это заметили местные жители и написали в социальных сетях, сопроводив фотографией.

- На пересечении улиц Папанинцев и Ядринцева проваливается асфальт. Автомобилисты, будьте осторожны! – написала горожанка. Она представила фотографию, на которой видно, что асфальт действительно будто проседает. Это место даже огородили подручными средствами.

Один из горожан отметил, что сейчас там стоят ограждения и натянуты ленты.

Отметим, что нередко во время опрессовки в местах повреждений теплосетей вымывается грунт, и асфальт в буквальном смысле может уйти из под ног или автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU