В центре Барнаула проваливается асфальт
В центре Барнаула, на пересечении улиц Папанинцев и Ядринцева, начал проваливаться асфальт. Это заметили местные жители и написали в социальных сетях, сопроводив фотографией.
- На пересечении улиц Папанинцев и Ядринцева проваливается асфальт. Автомобилисты, будьте осторожны! – написала горожанка. Она представила фотографию, на которой видно, что асфальт действительно будто проседает. Это место даже огородили подручными средствами.
Один из горожан отметил, что сейчас там стоят ограждения и натянуты ленты.
Отметим, что нередко во время опрессовки в местах повреждений теплосетей вымывается грунт, и асфальт в буквальном смысле может уйти из под ног или автомобиля.
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ИСТОЧНИК KP.RU