В Барнауле на улице Гоголя отключили светофоры на двух перекрестках
Во вторник, 14 мая, в Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках по улице Гоголя.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, до 16:00 будут отключены светофорные объекты на пересечениях улицы Гоголя с улицей Челюскинцев и с улицей Загородней. Связано это с плановыми ремонтными работами Барнаульской сетевой компании.
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU