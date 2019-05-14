В Барнауле на улице Гоголя отключили светофоры на двух перекрестках

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-14T08:25:22+03:00

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Во вторник, 14 мая, в Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках по улице Гоголя.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, до 16:00 будут отключены светофорные объекты на пересечениях улицы Гоголя с улицей Челюскинцев и с улицей Загородней. Связано это с плановыми ремонтными работами Барнаульской сетевой компании.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU