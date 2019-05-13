2019-05-13T12:50:26+03:00
Происшествия

Кипяток залил дорогу в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Водой затопило участок улицы Попова в БарнаулеВодой затопило участок улицы Попова в Барнауле
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В первый же день традиционной ежегодной опрессовки в Барнауле прорвало трубу с горячей водой.

В понедельник, 13 мая, в столице Алтайского края началось плановое отключение горячей воды. Первыми под волну попали жители, чьи дома входят в зону «ответственности» ТЭЦ-3 – это весь Индустриальный район, а также часть Ленинского и Железнодорожного районов.

Непосредственно опрессовка будет идти до 22 мая, а далее начнется ремонт.

- Под опрессовку попадут порядка 800 километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, - отмечают в СГК.

Согласно официальному графику вернется горячая вода в дома барнаульцев только 5 июня. А тем временем в Барнауле уже обнаружен первый порыв. Как рассказали очевидцы, горячая вода хлещет на проезжую часть улицы Попова в районе Трактовой.

- Автомобили едут медленно. Движение затруднено, - говорится в посте в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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