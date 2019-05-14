Главную барнаульскую аллею обустроят в течение лета

СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-14T04:12:19+03:00

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В Барнаула объявлен аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по проспекту Ленина. На отдельных участках будет выложена новая плитка.

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, начальная цена контракта составляет 26,8 миллиона рублей. За эти деньги на участке от улицы Димитрова до Чкалова полностью заменят асфальт на плитку, сделают бетонные бордюры, смонтируют систему полива газонов, поставят 50 новых скамеек. Большинство из них будет расположат между улицами Димитрова и Чкалова – 36 штук.

Заявки на конкурс принимаются до 16 мая, аукцион пройдет 23 мая. Победитель аукциона должен будет за лето благоустроить участок главной аллеи города.

Местами на аллее действительно уже пора сделать ремонт. На некоторых участках разрушается асфальт, некоторые скамейки разрисованы и проломлены. Но, судя по заявлению, не на всей аллее проведут ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU