2019-05-13T13:10:35+03:00
Происшествия

Пьяный селянин задушил годовалого пасынка

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае под суд пойдет мужчина, который задушил годовалого пасынка.

Трагедия разыгралась в Хабарском районе в конце прошлого года. В тот день мужчина сидел дома вместе с годовалым пасынком.

- Следствие установило, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему не понравилось, что мальчик плачет. Мужчина несколько раз ударил пасынка по телу, а затем задушил, - рассказывает прокурор отдела Алексей Пыхтеев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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