Пьяный селянин задушил годовалого пасынка
В Алтайском крае под суд пойдет мужчина, который задушил годовалого пасынка.
Трагедия разыгралась в Хабарском районе в конце прошлого года. В тот день мужчина сидел дома вместе с годовалым пасынком.
- Следствие установило, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему не понравилось, что мальчик плачет. Мужчина несколько раз ударил пасынка по телу, а затем задушил, - рассказывает прокурор отдела Алексей Пыхтеев.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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ИСТОЧНИК KP.RU