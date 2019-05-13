2019-05-13T12:11:38+03:00
Происшествия

Четырехлетний ребенок утонул на Алтае

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае расследуют причины несчастного случая, в результате которого утонул четырехлетний мальчик.

Тело ребенка было обнаружено в реке Каменка на территории села Залесово в минувшее воскресенье, 12 мая.

- Труп был с признаками утопления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту назначена и проводится доследственная проверка. Уже установлено, что мальчик вместе с другими детьми стоял на мостике через реку и кидал в воду камни. В какой-то момент он поскользнулся и упал.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем следователи призывают жителей и гостей региона пристальнее следить за своими детьми, особенно за малолетними, не оставлять их без присмотра, а также проводить с ними беседы о правилах поведения вблизи водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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