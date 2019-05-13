Четырехлетний ребенок утонул на Алтае
В Алтайском крае расследуют причины несчастного случая, в результате которого утонул четырехлетний мальчик.
Тело ребенка было обнаружено в реке Каменка на территории села Залесово в минувшее воскресенье, 12 мая.
- Труп был с признаками утопления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту назначена и проводится доследственная проверка. Уже установлено, что мальчик вместе с другими детьми стоял на мостике через реку и кидал в воду камни. В какой-то момент он поскользнулся и упал.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Между тем следователи призывают жителей и гостей региона пристальнее следить за своими детьми, особенно за малолетними, не оставлять их без присмотра, а также проводить с ними беседы о правилах поведения вблизи водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU