2019-05-13T12:23:36+03:00
Происшествия

Следователи разберутся в деле с покусанным ребенком

Анна СЕМИНА
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Следователи Алтайского края заинтересовались случаем с покусанным бездомной собакой ребенком. Инцидент произошел еще в апреле.

Волну негодования подняли жители барнаульского поселка Черницк. Одна из женщин пожаловалась в СМИ, что бездомный пес напал на ее ребенка и покусал. Пострадавший получил множественные травмы.

- Его мама обращалась в администрацию муниципального образования, но там никакие меры не предприняли и дворняжка по-прежнему находится на свободном выгуле, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В результате делом заинтересовались следователи. По данному факту проводится доследственная проверка. Проверяется на наличие признаков преступления, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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