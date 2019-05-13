Следователи разберутся в деле с покусанным ребенком
Следователи Алтайского края заинтересовались случаем с покусанным бездомной собакой ребенком. Инцидент произошел еще в апреле.
Волну негодования подняли жители барнаульского поселка Черницк. Одна из женщин пожаловалась в СМИ, что бездомный пес напал на ее ребенка и покусал. Пострадавший получил множественные травмы.
- Его мама обращалась в администрацию муниципального образования, но там никакие меры не предприняли и дворняжка по-прежнему находится на свободном выгуле, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
В результате делом заинтересовались следователи. По данному факту проводится доследственная проверка. Проверяется на наличие признаков преступления, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность).
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU