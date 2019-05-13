2019-05-13T08:42:50+03:00
Происшествия

В скандальной больнице Новоалтайска пять лет назад умер ребенок

САПОЖКОВА Александра
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БольницаБольницаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В больнице Новоалтайска (где врач посоветовал вызвать больному попа) вскрылись новые нелицеприятные факты. Как стало известно изданию «Толк», пять лет назад там умер 11-летний ребенок.

Родители рассказали, что у их сына было серьезное хирургическое заболевание, и он был на инвалидности. В новоалтайской больнице ребенок оказался, когда у него поднялась температура, которая могла вызвать кровотечение.

"Хирург никаких патологий не увидел, предложил сдать анализы, которые мы прождали около двух часов. Все это время ребенок таял на глазах. Спустя длительное время, к нам вышел реаниматолог, померил пульс, посмотрел горло и отправил в инфекционное отделение лечить горло. Но в инфекционном медсестра сказала, что ни о какой инфекции и речи быть не может – у ребенка уже не было вен. Мы вновь вернулись в реанимацию. Через два часа мне сказали, что сын умер, у него начался сепсис", – вспоминает жительница Новоалтайска.

Женщина писала различные жалобы в Минздрав, только не понятно, повлияло ли это на что-то или нет.

Также в ноябре 2018 года, со слов соцработника, в больнице якобы не приняли младенца, пролежавшего несколько дней в пустом доме. Его тело было изъедено насекомыми. Минздрав ответил, что ребенка не приняли из-за того, что не было нужных коек и законных представителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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