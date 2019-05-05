«Вызывайте попа»: на Алтае проверят врача, отказавшего в помощи больному

В Новоалтайске дежурный врач отказался осматривать тяжелобольного пенсионера. Медспециалист вместо реальной помощи рекомендовал родственникам мужчины «вызвать попа». Следователи начали доследственную проверку по данному сообщению, однако минздрав Алтайского края информацию опровергает.

Как рассказала внучка новоалтайца, 2 мая состояние 68-летнего дедушки ухудшилось: он кашлял с кровью и задыхался. Прибывшая по вызову «скорая помощь» поставила мужчине кровеостанавливающий укол и рекомендовала немедленную госпитализацию.

Когда пенсионера привезли в Городскую больницу имени Литвиненко, дежурный врач-хирург отказался осматривать пациента, даже не дав родственнице объяснить симптомы. Лишь через 40 минут к больному подошел другой доктор и назначил рентген. По результатам снимка пожилому мужчине диагностировали разрыв желудка с внутренним кровотечением. Кровь из легких откачали, а мужчину поместили в отделение реанимации. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Дежурным хирургом, по словам девушки, оказался Павел Дягилев. Министерство зравоохранения Алтайского края настаивает, что факт отказа в оказании медицинской помощи не нашел своего документального подтверждения.

- По словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза. С целью всестороннего и объективного рассмотрения инцидента, родственникам пациента настоятельно рекомендуется обратиться к исполняющей обязанности главного врача Новоалтайской городской больницы Дуге Наталье Степановне в удобное время в часы работы медицинской организации. Рассмотрение случая взято на контроль минздрава Алтайского края, - пишет пресс-служба министерства.

Происшествием уже занимается следственный комитет. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Санкция статьи УК РФ Статья 124 «Неоказание помощи больному» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.