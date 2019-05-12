2019-05-12T08:42:48+03:00
Происшествия

На Алтае поиски погибших под лавиной туристов отложили до конца июня

Иван ОЛЕКСЮК
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Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов.Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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Поиски тел погибших при сходе снежной лавины на горе Металлург в Республике Алтай отложили на полтора месяца – до конца июня.

Это связано с риском повторного схода лавины в месте поисков. К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

- Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с 3-хметровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше. Снимать слои снега сейчас достаточно опасно. Накануне на двух вертолетах - Авиалесоохраны и МЧС России все 30 спасателей и два тела туристов - вывезены с места проведения работ. Два тела и часть группировки спасателей доставлены в Горно-Алтайск, - сообщает ведомство.

Напомним, лавина накрыла группу туристов из девяти человек 6 мая. Выжили лишь две девушки – они шли впереди, и сход снега их не зацепил. В районе не было связи, девушки встретили людей лишь через два дня, у них был телефон, и удалось сообщить о ЧП.

Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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