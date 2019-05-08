2019-05-08T09:30:21+03:00
Происшествия

В Барнауле «заминировали» несколько торговых центров

Анна СЕМИНА
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Здания обследуют полицейские и кинологиЗдания обследуют полицейские и кинологиФото: Олег УКЛАДОВ
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В среду, 8 мая, в Барнауле вновь появилось сообщение о минировании нескольких торговых центров.

В частности по информации в социальных сетях, речь идет о таких торговых центрах как «Малина» на улице Попова, «Балтик Стрит» на Балтийской, «Елена» на Попова, «Гулливер-парк» на проспекте Красноармейском, «Бум» на Георгия Исакова и «Проспект» на проспекте Ленина. Также есть информации о минировании бизнес-центра «Персонал-Сервис» на проспекте Ленина.

- Администрация получила письма с сообщением о заложенном взрывном устройстве. В данных торговых центрах происходит эвакуация посетителей и персонала, - отмечают в группе «Инцидент Барнаул».

Примечательно, что этот список может быть не окончательным. Сейчас в вышеуказанных торговых центрах работают спасатели МЧС, дежурят медики скорой помощи, кинологи обследуют здания.

Отметим, с начала этого года сообщения о минировании просто зашкаливают. Так в январе в Барнауле «письма счастья» получили почти полсотни объектов социальной инфраструктуры. После этого было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Помимо этого волна «минирований» прокатилась и по Бийску. Последнее сообщение с угрозой получала администрация барнаульского ТРЦ «Огни». ЧП произошло в середине апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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