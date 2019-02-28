2019-02-28T12:12:19+03:00
Общество

СМИ: алтайские города «минировали» из Бельгии, Германии и Москвы

Однако в МВД эту «закрытую» информацию официально не подтвердили
Дарья САВЕНКО
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Из школ, торговых центров, больниц и т.п. из-за угрозы были эвакуированы около 15 тысяч человек.Из школ, торговых центров, больниц и т.п. из-за угрозы были эвакуированы около 15 тысяч человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня в барнаульских СМИ появилась информация о том, что полицейские выяснили, откуда отправляли письма с угрозами минирования зданий в Бийске и Барнауле.

Информация об этом была озвучена на совещании «О противодействии заведомо ложным сообщениям об актах терроризма», которое прошло в правительстве региона. На мероприятии, которое проводил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Быков, присутствовали сотрудники силовых ведомств, в том числе – ГУ МВД по Алтайскому краю, которые представили ряд докладов. В своем выступлении замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю по оперативной работе Эдуард Ретенгер упомянул, откуда шла рассылка писем с минированием зданий в Барнауле и Бийске. По его словам, электронные сообщения отправлялись из Мюнхена (Германия), Брюсселя (Бельгия) и Москвы.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю «Комсомолке» эту информацию прокомментировать отказались.

- Нас не предупредили, что в совещании будут участвовать представители СМИ. Пока что мы эту информацию никак не комментируем, - заявили в пресс-службе.

Напомним, первая волна минирования прокатилась по городам Алтайского края 28 января, вторая – 30 января и третья произошло сравнительно недавно - 15 февраля. Из школ, торговых центров, больниц и т.п. из-за угрозы были эвакуированы около 15 тысяч человек.

После случившегося были возбуждены четыре уголовных дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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