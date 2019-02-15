2019-02-15T07:20:30+03:00
Происшествия

Больше 100 зданий в Бийске и Барнауле под угрозой минирования: онлайн-трансляция

Письма с анонимными сообщениями приходят на электронную почту
Иван ОЛЕКСЮКДарья САВЕНКО
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МинированияМинированияФото: Олег УКЛАДОВ
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Очередная волна минирований накрыла Бийск и Барнаул. Учреждения получают анонимные угрозы. По предварительным данным, «заминированы» оказались больше 100 зданий.

10.59. По словам очевидцев, сообщения о взрывных устройствах поступили в Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина, Городской Дворец культуры, ЦУМ, а также в школы №20, 25, 3 и 40. Сейчас там ведется эвакуация.

11.05. Появилась информация, что в Барнауле якобы заминированы ТРЦ GALAXY, Алтайский государственный университет.

11.08. Вот такой текст рассылают "телефонные" террористы в сетях:

- С нетерпением хотим сообщить, что в вашем здании взрывное устройство. А также в нескольких других районах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Не совершайте ошибку Красноярцев, ведь мы их оповещали. Хорошо подумайте, перед тем, как игнорировать письмо, ведь с помощью тревожной кнопки вы можете сохранить жизни.

Обращение к службам: Обыщите все трамвая, автобусы, заправки, мосты, таксопарки, муниципальные стоянки, банки, вокзалы, храмы, воинские части и телебашню Бийска (там был дрон, обесточьте ее сначала)

Анонимная рассылка

Анонимная рассылка

11.13. Источник в правоохранительных органах:

- Рассылка идет с динамического IP-адрес, отследить будет сложно.

11.20. Светлана Ляпунова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю пока не дала официальный комментарий происходящего. Когда появится подробная информация также неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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