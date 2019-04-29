СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-29T06:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сделано это сделано в связи с проведением работ жилого дома по улице Советской Армии, 83.

Остановочный пункт «ул. Матросова (улица Советской Армии)» перенесен к строению по улица Советской Армии, 77 (схема).

Читайте также

В Барнауле пройдет парад речного транспорта

С 30 апреля в Алтайском крае начнется период пассажирской навигации – с этого момента гости и жители региона смогут передвигаться на речном транспорте (подробнее).

Жительница Барнаула пожаловалась на неадекватного водителя маршрутки

Жительница Барнаула Елена рассказала в социальной сети о том, что водитель маршрутного автобуса №24 находился в неадекватном состоянии. Он оскорблял пассажиров и позволял себе рукоприкладство (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU