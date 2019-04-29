В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку
В Барнауле на улице Советской Армии перенесли остановку.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сделано это сделано в связи с проведением работ жилого дома по улице Советской Армии, 83.
Остановочный пункт «ул. Матросова (улица Советской Армии)» перенесен к строению по улица Советской Армии, 77 (схема).
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ИСТОЧНИК KP.RU