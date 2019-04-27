Жительница Барнаула пожаловалась на неадекватного водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-27T14:46:07+03:00

Он оскорблял пассажиров и позволял себе рукоприкладство

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Жительница Барнаула Елена рассказала в социальной сети о том, что водитель маршрутного автобуса №24 находился в неадекватном состоянии. Он оскорблял пассажиров и позволял себе рукоприкладство.

Как пишет женщина в сообществе «Инцидент Барнаул», мужчину расстроило то, что люди расплачивались по терминалу, а не наличными.

«Я села в автобус на остановке Докучаево. Весь маршрут водитель вел себя неадекватно. Всех пассажиров называл на «Ты». Орал, матерился и бил по рукам всех пассажиров, кто расплачивался по терминалу», - говорит Елена.

Когда водителю сделали замечание, он стал угрожать, что довезет до конечной без остановки всех, кто хочет расплачиваться безналичным способом.

Администрация ООО «Фрайбус Транспорт» ответила, что автомобиль и водитель уже установлены. В скором времени будет проведена служебная проверка, отсмотрены записи с регистратора. Полный ответ будет дан 29-30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU