2019-04-27T14:46:07+03:00
Общество

Жительница Барнаула пожаловалась на неадекватного водителя маршрутки

Он оскорблял пассажиров и позволял себе рукоприкладство
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула Елена рассказала в социальной сети о том, что водитель маршрутного автобуса №24 находился в неадекватном состоянии. Он оскорблял пассажиров и позволял себе рукоприкладство.

Как пишет женщина в сообществе «Инцидент Барнаул», мужчину расстроило то, что люди расплачивались по терминалу, а не наличными.

«Я села в автобус на остановке Докучаево. Весь маршрут водитель вел себя неадекватно. Всех пассажиров называл на «Ты». Орал, матерился и бил по рукам всех пассажиров, кто расплачивался по терминалу», - говорит Елена.

Когда водителю сделали замечание, он стал угрожать, что довезет до конечной без остановки всех, кто хочет расплачиваться безналичным способом.

Администрация ООО «Фрайбус Транспорт» ответила, что автомобиль и водитель уже установлены. В скором времени будет проведена служебная проверка, отсмотрены записи с регистратора. Полный ответ будет дан 29-30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ашан благословенный»: барнаульский священник освятил продукты в гипермаркете
Из Барнаула вылетел первый самолет до Красноярска
На Алтае пьяный рецидивист незаконно проник в дом и убил женщин
Прокуратура взяла на контроль ремонт аварийного дома алейского ветерана
Нетрезвый водитель в Кулундинском районе насмерть сбил пешехода
На Алтае окончательно запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Барнауле покажут спектакли, претендующие на «Золотую Маску»
Матвея из Рубцовска направили на лечение в Израиль
Герой Советского Союза из Алтайского края скончался на 98-м году жизни
Парад старой и современной пожарной техники пройдет в Барнауле 28 апреля
Барнаул вечером в пятницу 26 апреля сковали нетипичные 9-балльные пробки
На Алтае женщина обманом избежала изнасилования
На Алтай-Коксе прошел традиционный субботник
Пассажиры пострадали при столкновении двух автобусов в Барнауле
Барнаулец убил соседа по коммуналке
Мужчина забил соседа топором за отказ выпить с ним
Спартакиада трудовых коллективов прошла в Барнауле
Алтайские справедливороссы считают, что власть должна решать проблемы здесь и сейчас
Почему нельзя «убавить печку» и как завершить отопительный сезон в одном доме
Перед Кубком мира-2021 по гребле в Барнауле расширят дорогу и организуют чартеры из Европы
Прощание с алтайским журналистом Константином Ермолиным состоится 27 апреля
Мужчина скончался в сауне Барнаула
На Алтай-Коксе заботятся о безопасности труда
Памятник святым Кириллу и Мефодию установят в Барнауле