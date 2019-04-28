В Барнауле пройдет парад речного транспорта

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-28T11:25:16+03:00

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С 30 апреля в Алтайском крае начнется период пассажирской навигации – с этого момента гости и жители региона смогут передвигаться на речном транспорте. В этот день будет организовано праздничное мероприятие. На набережной Барнаула с 16.00 начнется концертная программа - будет установлена сцена, на которой выступят творческие коллективы города.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края, основным событием станет парад более 10 судов. Их планируют построить друг за другом и отправить в первое плавание по реке Обь в этом сезоне, с кормы каждого будут запускаться цветные дымовые шашки. На мероприятие приглашаются все желающие.

Речной транспорт в краевой столице пользуется популярностью, в 2018 году за период пассажирской навигации было перевезено почти 63 тысяч человек. Отмечается, что в границах Алтайского края проходят три социально-значимых пассажирских пригородных маршрута:

«Барнаул – Рассказиха» протяженностью 31 км, промежуточные пункты следования – Сады, Юбилейное, Калиновка;

«Барнаул – Бобровка» протяженностью 22 км, промежуточные пункты следования – Сады, Юбилейное;

«Барнаул – Кокуйское» протяженностью 69 км, промежуточный пункт следования – Барсуково.

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ИСТОЧНИК KP.RU