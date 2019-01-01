Алтайский край будет по-новому обращаться с отходами с 1 января

В Алтайском крае вступила в силу так называемая мусорная реформа – с 1 января в регионе начали действовать новые правила обращения с отходами.

Как сообщают краевые власти, ее основным принципом стало внедрение региональных операторов, которые отвечают за приемку, транспортировку, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов.

Переход на новую систему в регионе будет происходить поэтапно. Система уже действует в Барнауле, Бийске и Белокурихе. Нововведение предусматривает четкую фиксацию обязанностей потребителей и отвечающих за вывоз мусора операторов.

Также в крае повсеместно должны будут сортировать мусор. Предполагается, переход на новую систему обращения с отходами поможет решить проблемы нелегальных свалок и вывоза мусора из малонаселенных пунктов. В Минприроды разработали территориальную схему обращения с отходами.

С 1 января ведомство будет контролировать появление несанкционированных свалок. Для этого открыли горячую линию по телефонам: (3852) 63-66-40, 8-800-100-94-00.

Кстати, теперь плата за вывоз мусора будет взыскиваться не с квадратного метра, а с человека, зарегистрированного или проживающего в доме. С 1 января 2019 года жители Барнаула начнут платить за вывоз мусора 67,95 рубля с человека за отходы обычного четвертого класса опасности и 61,25 рубля с человека - за отходы пятого класса опасности (самый безвредный мусор).