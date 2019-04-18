Мусорная реформа на Алтае может отправиться в бак

Похоже, что мусорная реформа в Алтайском крае проваливается – собираемость по платежам за вывоз мусора составляет менее 25%, то есть люди просто-напросто отказываются платить. И называют на то весьма резкую причину: за что мы платим, если в регионе появляется все больше и больше стихийных свалок? На 1 апреля задолженность населения перед региональными операторами составила почти 189 млн рублей. По мнению экспертов, проблема неплатежей связана с тем, что модель перехода на новую схему обращения с твердыми бытовыми отходами не была заранее апробирована.

В чем корень зла

- Серьезнейшая проблема мусорной реформы заключается в том, что внедрили ее «сырой». В советское время механизмы подобных реформ сначала апробировались в отдельных регионах на протяжении пяти-семи лет, формируя общественное мнение и сглаживая острые углы, - говорит исполнительный секретарь Общественной палаты Алтайского края, общественник Константин Емешин.

Руководитель «ЖКХ Контроль» Сергей Тастан также считает, что определенные шероховатости по мусорной реформе в Алтайском крае, как и по всей стране, существуют.

- Во-первых, это полное отсутствие в сельских населенных пунктах площадок с контейнерами, а в райцентрах и городских округах – их нехватка. Так как ответственность за контейнерными площадками лежит на собственнике земельных участков, а в 90% случаев – это муниципальное образование, то они ответственны за их наличие. В городе по умолчанию строится многоэтажка, рядом с которой такая площадка есть, а в селе невозможно около каждого дома поставить контейнер, - поясняет эксперт.

Как обычно, все упирается в деньги - у муниципалитетов изначально не были в бюджете заложены деньги на приобретение и обслуживание контейнеров. Помимо этого, были случаи, когда уже имеющие контейнеры забирали.

- Одна из компаний проиграла конкурс на вывоз мусора и увезла все свои контейнера. Дома остались без емкостей для мусора, поэтому муниципалитету пришлось в экстренном порядке изыскивать их, - рассказывает Емешин.

Отказываются платить

Если от первой проблемы «болит голова» у муниципалитетов, то от второй – у регоператоров и потребителей услуги. Люди отказываются оплачивать вывоз и утилизацию мусора. По последним данным, кредиторская задолженность пяти региональных операторов Алтайского края перед своими подрядчиками, составляет 80,7 млн рублей, в том числе задолженность перед организациями-перевозчиками - 62 млн рублей. При этом, население задолжало за новую услугу уже 188,9 млн рулей.

Как рассказал в рамках интернет-форума Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, собираемость за услугу в 2019 году по всем группам потребителей составляет около 77%, по населению – 72%. При этом «Ведомости» со ссылкой на министра природы России Дмитрия Кобылкина опубликовали совершенно другие данные. Согласно им, собираемость по платежам в Алтайском крае составляет всего 25%. Это – один из самых низких показателей по стране. В среднем по стране собирают 50,3% платежей. Министр не исключает, что регоператоры Алтайского края, а таких у нас работает пять, могут прекратить свою работу вследствие убыточности.

- Раньше в лучшем случае сельские жители вывозили мусор на организованную свалку, либо сжигали, а в худшем – увозили и оставляли в ближайшей лесополосе. Сейчас с этих людей начали собирать деньги, а они не привыкли платить за мусор, поэтому у нас по селам началась тотальное непонимание – люди просто не платят, - считает Емешин. – Любая реформа требует отработки, ведь нужно объяснить людям, зачем мы ее внедряем. А в нашем случае, поставили всех перед фактом и обязали платить. Конечно, многие негативно восприняли эту реформу.

По словам Тастана, с каждым неплательщиком нужно разбираться, почему он отказывается оплачивать услугу, которая ему предоставляется.

- Сначала населению разъяснять нужно что, зачем и почему, а следом заниматься претензионной работой, ведь не исключено, что регоператор не выполняет добросовестно свою работу. Закон о капремонте, который заработал в Алтайском крае с декабря 2014 года, тоже был многими воспринят неоднозначно. Потребовалось время, чтобы все встало на свои места. Ничего страшного в этом нет, просто нужно время, - считает Тастан.

Пути решения

Обозначив две наиболее остро стоящие проблемы, которые с собой принесла реформа, эксперты уверены, что разрешить их можно.

- На Общественном Совете уже несколько раз озвучивали предложения комиссии ЖКХ, что для успешного решения мусорной реформы нужен другой принцип организации и управления «Проектный офис», однако он не внедряется, - говорит Емешин. – Нужно создать временную структуру, в которую войдут чиновники разных ведомств, эксперты, ученые, а во главу поставить главного конструктора, который бы регулировал и отладил всю систему.

К сожалению, инициатива, о которой практически кричат, не находит одобрения у власти.

- В соответствии с федеральным законодательством в Алтайском крае разработана концепция внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, также определены ответственные лица за реализацию новой системы обращения с ТКО. Сегодня работа выстраивается по утвержденной схеме, - заявил в раках интернет-форума министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

То, что схема работает неисправно, можно убедиться, вновь посмотрев на задолженность населения, но менять, похоже, ее никто не планирует.

Кстати

Мусорная реформа работает в 216 населенных пунктах Алтайского края, что составляет только 13,4% от общего их числа. Услугой охвачено более 1,7 млн человек - 72,3% от общего количества населения края.

Справка КП

Месячный тариф за вывоз мусора на одного человека (отходы IV класса опасности – несортированные)

- Барнаул - 65,41 рубль;

- Новоалтайск, Павловский, Первомайский, Косихинский, Калманский, Ребрихинский, Троицкий, Тальменский районы и ЗАТО Сибирский - 43,97 рубля;

- Рубцовск, Волчихинский, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Краснощековский, Рубцовский, Егорьевский, Третьяковский, Угловской районы – 79,27 рубля.

- Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы - 68,70 рублей.

- Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы - 40,41 рубля;

- Баевский, Крутихинский, Каменский, Тюменцевский, Панкрушихинский, Шелаболихинский районы - 46,63 рубля;

- Бийск, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Солонешенский, Быстроистокский, Ельцовский, Петропавловский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Смоленский, Советский, Целинный районы - 36,74 рублей;

- Слагород, Яровое, Благовещенский, Кулундинский, Бурлинский, Ключевской, Немецкий национальный, Суетский, Родинский, Табунский и Хабарский районы – 67,70 рублей.

Запишите телефончик

«Горячая линия» Минприроды Алтайского края – 8 (3852) 63-66-40, 8-800-100-94-00.

«Горячая линия» по мусорной реформе Общероссийского народного фронта - 8-800-555-97-76.