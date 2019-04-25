Иномарка врезалась в забор в Барнауле
Водитель на легковушке Toyota Mark II в ночи врезался в забор частного дома в Барнауле.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на четверг, 25 апреля. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и снес металлический забор у дома №127 по улице Аванесова. Свидетели аварии предположили, что виновник был пьян, потому что он сбежал с места ДТП.
Судя по снимкам, опубликованным в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», автомобиль получил довольно сильные повреждения. То же самое касается и забора. Хозяевам дома придется поработать, чтобы восстановить прежний облик ограждения.
По данным Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU