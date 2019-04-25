Под Барнаулом Lexus столкнулся с грузовиком

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-25T08:10:44+03:00

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В среду, 24 апреля, под Барнаулом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lexus и грузовика Nissan.

Первыми об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, ДТП произошло под виадуком в сторону Новоалтайска у Санниково. На момент публикации поста о пострадавших информации не было.

Как стало известно позже из сводки ГИБДД, авария произошла около 17 часов в Первомайском районе на первом километре мостового перехода через реку Обь. Водитель грузовика не смог вовремя сориентироваться и не перестроился в свой ряд, как результат, в него сзади «влетела» иномарка.

Согласно предварительной информации, перед разворотом водитель грузовика заранее не занял крайнюю полосу и не убедился в безопасности своего маневра. В итоге произошло страшное столкновение. По данным ГИБДД травмы получили оба водителя, а также пассажир Nissan. Им была оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU