Бесплатный транспорт будет ходить в Барнауле в Родительский день

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-25T11:54:00+03:00

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Родительский день (Радоница) в 2019 году выпадает на 7 мая. В этот день проезд до кладбищ Барнаула будет бесплатным.

Как сообщают в Барнаульской епархии, в Родительский день горожане смогут не только отдать дань памяти усопшим близким, но навести порядок на их могилках. В мэрии обещают, что всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора, а также рабочий инвентарь – грабли и лопаты.

- Также можно будет купить продукты питания, прохладительные напитки, хозяйственные товары и рассаду цветов, - рассказывают в мэрии.

Помимо этого на кладбища доставят цистерны с водой. На протяжении всего дня службу будут нести медики, службы пожарной охраны и ГИБДД.

Кстати, как ранее обещали в управлении Роспотребнадзора, к концу апреля территория кладбищ должны быть обработаны от клещей. Тем не менее, не лишним будет взять с собой защитные аэрозоли, а после посещения провести тщательный осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU