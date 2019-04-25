Бесплатный транспорт будет ходить в Барнауле в Родительский день
Родительский день (Радоница) в 2019 году выпадает на 7 мая. В этот день проезд до кладбищ Барнаула будет бесплатным.
Как сообщают в Барнаульской епархии, в Родительский день горожане смогут не только отдать дань памяти усопшим близким, но навести порядок на их могилках. В мэрии обещают, что всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора, а также рабочий инвентарь – грабли и лопаты.
- Также можно будет купить продукты питания, прохладительные напитки, хозяйственные товары и рассаду цветов, - рассказывают в мэрии.
Помимо этого на кладбища доставят цистерны с водой. На протяжении всего дня службу будут нести медики, службы пожарной охраны и ГИБДД.
Кстати, как ранее обещали в управлении Роспотребнадзора, к концу апреля территория кладбищ должны быть обработаны от клещей. Тем не менее, не лишним будет взять с собой защитные аэрозоли, а после посещения провести тщательный осмотр.
ИСТОЧНИК KP.RU