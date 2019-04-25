2019-04-25T11:54:00+03:00
Общество

Бесплатный транспорт будет ходить в Барнауле в Родительский день

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Родительский день (Радоница) в 2019 году выпадает на 7 мая. В этот день проезд до кладбищ Барнаула будет бесплатным.

Как сообщают в Барнаульской епархии, в Родительский день горожане смогут не только отдать дань памяти усопшим близким, но навести порядок на их могилках. В мэрии обещают, что всем желающим будут бесплатно предоставлены мешки для сбора мусора, а также рабочий инвентарь – грабли и лопаты.

- Также можно будет купить продукты питания, прохладительные напитки, хозяйственные товары и рассаду цветов, - рассказывают в мэрии.

Помимо этого на кладбища доставят цистерны с водой. На протяжении всего дня службу будут нести медики, службы пожарной охраны и ГИБДД.

Кстати, как ранее обещали в управлении Роспотребнадзора, к концу апреля территория кладбищ должны быть обработаны от клещей. Тем не менее, не лишним будет взять с собой защитные аэрозоли, а после посещения провести тщательный осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пасхальные «яйца» установят в центре Барнаула
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
На Алтае мужчину осудили за попытку изнасилования
Иномарка врезалась в забор в Барнауле
Имя промышленного вице-губернатора Алтайского края озвучат в конце мая
На Алтай-Коксе определили лучшего работника по охране труда
Руководитель Барнаульского пивоваренного завода стал директором года
Депутат БГД добровольно откажется от полномочий
Бывший председатель комитета по образованию Барнаула нашла работу в минобре
Мужчина на гидроцикле развращал девочек
Под Барнаулом Lexus столкнулся с грузовиком
Пробки, прощайте: На Змеиногорском тракте закончили ремонт коллектора
Погода на 25 апреля 2019 года в Барнауле: дождь и +17 градусов
Сотрудники «Ростелекома» в Барнауле сыграли в благотворительном спектакле
На Алтае девушка сдала следователям сожителя-убийцу
Рыбак надругался над 13-летней дочерью знакомой
Золотодобытчик обвиняется в убийстве двух коллег
В Барнауле с третьего этажа выбросили диван, забитый мусором
Алтайский Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать продукты к Пасхе
Живодер из Барнаула сбросил собаку с четвертого этажа и забил палкой
Алтайский учитель разработал методику развития логического мышления у детей
Барнаульские дорожники устранят последствия зимы и недочеты прошлых лет
В Алтайском крае вновь самая низкая зарплата по Сибири
Ветер и дожди надвигаются на Алтайский край
25 апреля станет известно, попал ли ваш ребенок в детский сад
Пара из Рубцовска грабила пенсионерок