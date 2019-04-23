В Барнауле начался текущий ремонт дорог
В Барнауле 23 апреля приступили к текущему ремонту дорог. Сегодня в разных районах города дорожно-ремонтная бригада «Автодорстрой» начала ямочный ремонт, сообщаю на официальном сайте Барнаула.
К слову, сейчас фрезерование проводится на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Привокзальной, Шевченко, Антона Петрова (в границах Попова и Малахова). Поэтому дорожная служба просит водителей быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут объезда.
Напомним, в этом году в Барнауле запланирован масштабный ремонт дорог. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги», который будет работать уже третий год, на благоустройство дорог краевой столицы потратят более миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU