2019-04-23T13:33:00+03:00
Общество

В Барнауле начался текущий ремонт дорог

Юлия ЕВГРАФОВА
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В этом году запланирован масштабный ремонтВ этом году запланирован масштабный ремонтФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле 23 апреля приступили к текущему ремонту дорог. Сегодня в разных районах города дорожно-ремонтная бригада «Автодорстрой» начала ямочный ремонт, сообщаю на официальном сайте Барнаула.

К слову, сейчас фрезерование проводится на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Привокзальной, Шевченко, Антона Петрова (в границах Попова и Малахова). Поэтому дорожная служба просит водителей быть внимательными на дорогах и заранее планировать маршрут объезда.

Напомним, в этом году в Барнауле запланирован масштабный ремонт дорог. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги», который будет работать уже третий год, на благоустройство дорог краевой столицы потратят более миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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