2019-02-27T12:59:09+03:00
Общество

В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Барнауле потратят более миллиарда рублей

Юлия ЕВГРАФОВА
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Ремонт дорог в БарнаулеРемонт дорог в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году запланирован масштабный ремонт дорог в Барнауле, на который потратят более миллиарда рублей.

По федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги», который будет работать третий год, уже отремонтировали 77 участков, установили новые светофоры, обустроили несколько островков безопасности, сообщили в администрации Барнаула. Нововведением в этом году станет реконструкция дорог. Раньше федеральные средства направлялись исключительно на их ремонт.

В частности, реконструируют часть улицы Попова от Власихинской до Трактовой. Там планируют сделать вторую полосу движения. Участок Солнечной поляны от Жасминной до Энтузиастов также реконструируют. Это позволит объединить Павловский тракт и проспект Космонавтов, разгрузив улицы, на которых часто собираются пробки.

- Будет сделан ремонт покрытия на 31 участке дорог, например, на пр. Ленина от пл. Баварина до ул. Северо-Западной, пр. Комсомольском, ул. Аванесова и других. Также не забываем о маршрутах движения и к сельским территориям. В этом году запланирован ремонт участка дороги к поселку Октябрьский, дороги на микрорайон Затон, двух участков в поселке Южный и микрорайоне Поток, - сказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев в программе "На первом плане. Барнаул".

Также будут отремонтированы сельские и поселковые дороги, частный сектор. Из городского бюджета на это выделили 35 млн рублей.

Начать работы планируют уже в апреле, а закончить в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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