Почти 6 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Алтайском крае

С 2019 года в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли Новоалтайск и Бийск. Всего же на ремонт, реконструкцию и строительство объектов дорожной сети потратят около шести миллиардов рублей.

План размечен

Как пишет «АиФ-Алтай», деньги на дорожные работы выделил федеральный, краевой и местный бюджеты городов, куда зайдет программа. Последний пункт участия – обязательный. Без софинансирования проект не работает.

- К 15 мая конкурсные процедуры будут завершены, и подрядчики смогут приступить к работам, - говорит министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Определены и улицы, где в этом году будет работать техника. Так, в Барнауле в список вошли проспекты Ленина, Коммунаров, Социалистический, Комсомольский, Сибирский, улица Мамонтова, Э. Алексеевой, Кирова, Пролетарская, Солнечная поляна, Георгия Исакова, Шукшина и другие. Всего – 33.

В Бийске работы уже начались. Дорожники намерены восстановить более десяти километров трассы «Бийск - Мартыново - Ельцовка - граница Кемеровской области» и еще 18 улиц агломерации. В Новоалтайске – девять.

Безопасность прежде всего

Качество дорог и безопасность на них, как известно, идут рука об руку. Одного без другого не бывает, поэтому в Алтайском крае, как и в любом другом субъекте России, стоит задача сохранить жизнь людей.

- Поставлена очень амбициозная задача – к 2024 году количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно быть менее четырех человек на 100 тысяч населения, - говорит министр транспорта. – В этом году показатель больше десяти человек.

В рамках задачи необходимо привести в соответствие более 50% дорог регионального значения и более 85% - в Барнаульской и Бийской агломерациях. Еще одна цель – снизить количество мест концентрации ДТП по отношению к прошлому году.

Так, к примеру, в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя установят камеру, которая будет фиксировать нарушения. Мера вынужденная – слишком часто на центральной дорожной артерии города происходят аварии, в том числе с летальным исходом. Зачастую, по мнению эксперта, это происходит из-за низкой культуры вождения.

Стоит встретиться глазами

Также существует проблема большого травматизма людей на переходах. Пешеходы и водители зачастую просто не замечают друг друга, хотя это самый надежный способ сохранить жизнь и здоровье.

- Автомобиль весит около двух тонн, и он несется как снаряд. Порой остановить его не просто. Поэтому пешеходу стоит сначала посмотреть налево, пройти часть дороги, остановиться, посмотреть направо и только потом идти. Я не думаю, что кому-то будет легче, если его собьют на переходе со знанием, что он был прав, - говорит министр. – Хорошая идея, когда водитель и пешеход встретились глазами и поняли, кто кого пропускает. Давайте друг друга видеть.

Только за прошлый год число ДТП на пешеходных переходах в городах выросло почти на 30%.

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