2019-04-23T10:37:48+03:00
Общество

Более 30 тысяч Георгиевских лент раздадут в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Георгиевская лентаГеоргиевская лентаФото: Анна СЕМИНА
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В понедельник, 22 апреля, в Барнауле стартовала общероссийская акция «Георгиевская ленточка».

В пресс-центре столицы Алтайского края рассказывают, что получить ленту смогут более 30 тысяч человек. Акция продлится до 27 апреля.

- Получить Георгиевскую ленточку можно с 9.00 до 20.00 на площади Советов, у Нулевого километра и у торгового центра «ЦУМ». На этих трех точках будут работать волонтеры, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Также получить символ Победы можно будет в Краевом дворце молодежи (улица Юрина, 204в), в городских торгово-развлекательных центрах и образовательных учреждениях. Предполагается, что в этих местах раздача лент продолжится до 9 мая включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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