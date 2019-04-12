2019-04-12T12:01:02+03:00
Общество

Барнаульцев оградят от алкоголя в День Победы

Дарья САВЕНКО
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В День Победы в Барнауле ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы Сергей Дугин.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, руководителям предприятий розничной торговли Барнаула не рекомендуется продавать алкоголь и пиво с 9:00 до 21:00. Между тем, напомним, что до 9:00 и после 21:00 в магазинах также запрещено продавать алкогольные напитки.

В этот день за порядком будут следить несколько тысяч полицейских, сотни сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, народных дружинников и росгвардейцев.

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Ни законодательные, ни исполнительные органы субъектов страны не могут регулировать продажу спиртного, а число пивных баров, работающих после 21:00, а тем временем, их число увеличилось (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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