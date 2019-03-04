Парад войск, «Сирийский перелом» и Георгиевская лента: Как в Барнауле отметят День Победы

В Алтайском крае приступили к подготовке празднования 74-й годовщины Дня Победы. На днях в правительстве региона состоялось первое заседания оргкомитета.

Краевой организационный комитет «Победа» лично возглавил губернатор региона Виктор Томенко. С основными моментами плана подготовки к празднованию его и остальных участников совещания познакомил заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Жильем обеспечат

В Алтайском крае продолжится реализация программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны жильем.

- В этом году мы улучшим жилищные условия, как минимум 35 ветеранам. На эти цели выделено 43,9 миллиона рублей, - говорит Снесарь.

В целом же, в очереди по состоянию на 1 февраля стоит 73 ветерана. Тем же, кому по закону не положено улучшение жилищных условий, а такие, по словам заместителя председателя правительства региона есть, будет оказана помощь в ремонте домов и квартир.

Помимо этого, было рассмотрено и предложение о ежегодной единовременной материальной помощи участникам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Пока что это только один из вариантов поощрения ветеранов, но что уже точно будет, так это традиционный подарок. Что войдет в его состав в этом году – пока не известно, но не исключено, что набор соберут исходя из пожеланий.

Неизвестно и число подарков, которые придется заготовить. Дело в том, что число ветеранов и участников войны стремительно сокращается. На сегодняшний день их в Алтайском крае осталось всего 952 человека, хотя еще в начале года было почти на сотню больше. Герои стремительно уходят.

Масштабный парад

Масштабной в этом году будет и культурная составляющая. Многие мероприятия в честь 74-й годовщины Победы уже начались, и предстоит еще больше. Так 15 марта в Барнауле совершит остановку уникальный железнодорожный состав. Он прибудет в столицу Алтайского края в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом». В составе эшелона: десять открытых платформ с образцами бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, инженерной техники; три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов, самодельных взрывных устройств, средств связи, рационов питания иностранного производства, экипировки и снаряжения террористов; один вагон для показа фотографий боевой деятельности военнослужащих ВС РФ на территории Сирийской Арабской Республики. Всего в составе будет продемонстрировано более 500 образцов трофейной техники вооружения.

Состав прибудет в Барнаул ночью, а увидеть его можно будет с 11.30 до 13.30. Все это время он будет находиться на первом пути железнодорожного вокзала.

Помимо этого, ближе к памятной дате в Алтайском крае проведут традиционную акцию Георгиевская лента, а именно в День Победы – «Бессмертный полк». Еще одним центральным мероприятием 9 мая станет торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона и в этом году, по словам организаторов, масштабы будут грандиозные.