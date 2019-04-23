Пеликанов-потеряшек выпустят на волю в алтайском заказнике

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-23T04:02:16+03:00

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23 апреля в Алтайском крае на волю выпустят 10 пеликанов, которые перезимовали в барнаульском теплом вольере. Об этом сообщила «Алтайская правда».

За несколько месяцев, проведенных в Барнауле, птицы набрали вес и разбились по парам. Благодаря директору ветклиники Артему Кучеру, Миприроде региона и помощи волонтеров, пеликаны комфортно перезимовали в столице Алтайского края.

Напомним, птиц обнаружили в октябре на озере в поселке Заветы Ильича. Вероятно, в Алтайский край их занесло сильным ветром. Из-за холодов птицы уже не смогли улететь. Поэтому краснокнижных кудрявых пеликанов на время морозов оставили в Барнауле. И уже сегодня, 23 апреля их увезут в заказник и выпустят на озеро.

К слову, это не единственный случай, когда в Алтайских край заносит перелетных птиц. Например, в 2015 году в Новичихинском районе рыбак спас розового фламинго.

ИСТОЧНИК KP.RU