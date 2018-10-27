2018-10-27T11:07:50+03:00
Дом. Семья

Краснокнижных пеликанов обнаружили на Алтае

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Александр ДыбинФото: Александр Дыбин
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Скорее всего, птиц занесло в наши широты сильным ветром. Они отбились от стаи и не смогли лететь дальше. Краснокнижных пеликанов обнаружили на озере в поселке Заветы Ильича.

Там были замечены восемь розовых кудрявых пеликанов. Наиболее вероятно, что это молодые особи, которые совершают первый в своей жизни перелет. Как рассказали орнитологи, птицы ослаблены, но пока лечение не требуется.

Как сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на орнитолога Алексея Эбеля, птиц могло занести к нам из Казахстана. Сейчас возле озера дежурят инспекторы охотнадзора. Самостоятельно пережить сибирскую зиму птицы не смогут. Если они не улетят, их придется отловить и найти до весны подходящее место.

Это не единственный случай, когда в Алтайских край заносит перелетных птиц. Например, в 2015 году в Новичихинском районе рыбак спас розового фламинго. Позже птицу приютил у себя барнаульский зоопарк.

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